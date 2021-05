Il “ticket” Vignato-Palacio recupera tre volte la Fiorentina

La Fiorentina getta al vento due punti

" Palacio-Vlahovic, a Bologna è show ": è il titolo di Tuttosport su Bologna-Fiorentina 3-3. L'incipit dell'articolo, l'ineguale in edicola, è il seguente:

"Il ticket Vignato-Palcio consente al Bologna di recuperare tre volte con la Fiorentina, chiudendo sul pari una gara sempre in salita, almeno nel punteggio. Il ventenne Vignato ha servito per tre volte assist illuminanti al Trenza, il quale diventa a 39 anni il più vecchio giocatore a segnare una tripletta in Serie A. La viola dal canto suo ha potuto contare sul solito apporto del bomber Vlahovic che ha firmato una doppietta, rigore più tocco sotto porta, inframezzata dal gol di Bonaventura".