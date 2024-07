Il tesoretto potrebbe arrivare da Kayode: piace a mezza Premier League

Il Corriere dello Sport sottolinea che nella rosa della Fiorentina non sono tanti i calciatori in rosa in grado di generare un'entrata tale da dare linfa vitale alle trattative, anzi sono due, Nico Gonzalez e Michael Kayode . Ma, mentre i giorni caldi per il primo potrebbero coincidere col suo rientro in Italia (programmato intorno al 4 agosto), sul secondo rischia di scatenarsi un'asta a targhe britanniche.

Sono le famigerate sirene che vengono dall'Inghilterra a intralciare il futuro in viola di Kayode: il classe 2004, per caratteristiche atletiche e potenzialità, sembra fatto su misura per la Premier League. E lo sanno anche i numerosi club inglesi che hanno puntato i fari già da inizio 2024 sul ragazzo: in ordine di apparizione, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth e adesso Newcastle. Mezza Premier, o quasi, pazza per Re Kayo, che ha tanti occhi addosso e li avrà soprattutto in queste tre amichevoli, dove sono attesi osservatori delle squadre citate. Un interesse che la Fiorentina registra senza troppa apprensione, forte di un rinnovo stipulato fino a giugno 2028, ma sempre più consapevole che per sbloccare questo mercato potrebbe servire un addio doloroso. Finora i primi approcci dei club interessati sono stati respinti al mittente con un diktat, non si tratta sotto i 30 milioni. Ma con l'incombere della nuova stagione e una rosa che presenta ancora falle in ruoli cruciali, la richiesta potrebbe abbassarsi.