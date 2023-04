Il Franchi domina, tutte le tappe della Fiorentina. E ora spunta il Padovani

Repubblica si sofferma sul tema Franchi, ripercorrendo tutte le tappe della Fiorentina di Commisso. Partendo dall'idea dell’architetto Casamonti di buttare giù le curve ma tenere alcuni simboli di Nervi (come la torre di Maratona e le scale elicoidali) poi bocciata dalla sovrintendenza, alla zona Mercafir, passando per il sito individuato a Campi Bisenzio prima che il sindaco Nardella dichiarasse di voler fare di tutto per impedire che la Fiorentina traslocasse da Firenze. Infine la questione del restyling, il finanziamento tramite il Pnrr, il no della Commissione Europea ai 55 milioni di euro per la riqualificazione di Campo di Marte. Un via vai continuo che non trova pace, anzi. Adesso spunta l'idea Padovani per ospitare la Fiorentina durante il trasloco. Insomma, c'è ancora tanto da capire e il futuro del Franchi rimane ancora un grosso punto interrogativo.