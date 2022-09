Il tallone di Nico Gonzalez: l’incubo continua e la Fiorentina spera

Omero scrisse del tallone di Achille, Italiano invece è alle prese con il tallone di Nico Gonzalez. Come riportato dalla Nazione, l'argentino è alle prese con una tallonite che si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Bottino povero per lui: 18 minuti tra Empoli e Cremonese, altri 18 nel finale con il Twente. Un gol nella gara d'andate e basta. La Fiorentina aspetta con ansia il suo miglior giocatore, sapendo che questa situazione non va sottovalutata. Tra poco arriva anche la sosta nazionali e vedere Nico con l'Argentina sarebbe una brutta beffa.