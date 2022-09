Il supplizio di Italiano: adesso è Mister X, ma per lui il pareggio è innaturale

"Il pareggio è un risultato innaturale": lo aveva detto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, quando verso la metà della scorsa stagione, a dicembre inoltrato, i viola non avevano mai impattato con gli avversari. Quest'anno le cose sono diverse: ben quattro le X nelle prime sette partite, una vera e propria tortura come si legge sul Corriere Fiorentino. Questo è da imputare alla sterilità in attacco. I tiri nello specchio, specie contro squadre che si chiudono, si riducono al lumicino (due a Empoli, due a Udine, zero reti). I centravanti tirano poco, 17 tiri in due per Jovic e Cabral, e quello che manca è la mira: la Fiorentina è terza per conclusioni tentate in assoluto, ma ha una percentuale di conversione bassissima: il 29,4%, quattordicesima in A. Quattro gol segnati nelle prime 5 partite, 3 alla Cremonese. Il dato è preoccupante.