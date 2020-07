Il sorriso degli attaccanti e una vendetta tutta da gustare

La gag di Ribery sulla sostituzione non è nuova, il francese aveva scherzato anche ai tempi di Montella, ma è indice di una ritrovata serenità all’interno del gruppo, testimoniata anche dall’esultanza di Cutrone per il gol (poi autogol) dell’amico Kouamé, che gli aveva inizialmente rubato il posto. Ma c’è dell’altro: Ribery aveva già fatto ricredere Cairo, che lo aveva definito un colpo mediatico, tuttavia ieri ha messo il punto esclamativo sulla questione, con due assist e tante giocate di qualità. Non che il Torino fosse una gran corazzata da trasferta prima di ieri, ma leggere una classifica già migliore di quella dello scorso anno a quattro giornate dalla fine dà sollievo. Lo scrive La Nazione.

PER LA PANCHINA DELLA PROSSIMA STAGIONE SI FA SPAZIO UN NOME IBERICO