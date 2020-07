Allenatore, tra Juric e Di Francesco spunta una pista… iberica: il borsino dei nomi in ballo

Non si dica ad alta voce, ma i sondaggi per il nuovo allenatore sono partiti da tempo. A rivelare il segreto di Pulcinella è La Nazione, che mette davanti a tutti Juric, in attesa di una dichiarazione che confermi la volontà di raggiungere Firenze dopo l’annata top a Verona. Spalletti costa troppo, per lui sarà un no, mentre Di Francesco, ex Roma, è il preferito di Pradè. Per Giampaolo, che interessa, c’è la concorrenza del Torino. Intanto si raffredda De Rossi così come si allontana Emery, e desta dubbi la figura di Blanc. Il nome nuovo? Ecco Marcelino, che torna alla ribalta dopo aver fatto capolino in occasione dell’esonero di Montella.

E COMMISSO E’ SODDISFATTO: “OBIETTIVO RAGGIUNTO”