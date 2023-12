Il sogno proibito di Commisso: le mosse della Fiorentina per la Champions

Le manovre, all’interno del Viola Park, sono iniziate da tempo e la sensazione è che mai come stavolta la Fiorentina dell’era Commisso vorrà fare di tutto per cullare il suo sogno proibito fino all’ultimo. Il riferimento, nemmeno troppo velato, va alla Champions, una parola magica che se per adesso Vincenzo Italiano preferisce respingere al mittente («Faccio finta di non aver sentito» era stata la risposta a chi gliene chiedeva conto dopo la vittoria sul Napoli di inizio ottobre), è stata invece ufficialmente sdoganata - pur senza tempistiche precise - dalla società viola: «Alla Champions ci stiamo lavorando e ci vogliamo arrivare, prima o poi» ha dichiarato non più tardi di quattro giorni fa il dg Barone, l’uomo che assieme al ds Pradè sta tessendo la tela di un mercato di gennaio che si annuncerà determinante per provare a raggiungere già in questa stagione un traguardo che a Firenze non di vede dal 2010. Lo riporta il Corriere dello Sport.