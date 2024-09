Il sogno di Palladino: Gudmundsson e Colpani alle spalle di Kean

La Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Colpani e Albert Gudmundsson . Per caratteristiche - si legge - hanno un potenziale di alto livello dal punto di vista della fantasia e dell'imprevedibilità che sulla carta può essere perfino maggiore rispetto allo scorso anno quando in rosa c'era Nico Gonzalez. Sono loro i potenziali titolari a cui affidarsi per fare il salto di qualità.

Palladino spera di schierarli presto in coppia alle spalle di Kean nel 3-4-2-1 utilizzato fino a questo momento. L'islandese, che tornerà dal suo Paese per via del processo in atto, ha superato il problema al polpaccio. Se ci saranno le condizioni sabato sarà convocato e partirà per Bergamo coi compagni. All'ex Genoa l'allenatore lascerà totale libertà d'azione, mentre le qualità di Andrea Colpani son ben note al tecnico che lo aveva al Monza ed è riuscito ad esaltarne le caratteristiche. Si possono accentrare o allargare, ma soprattutto non dare punti di riferimento per poi arrivare al tiro o servire Moise Kean.