Il Sivasspor sarà spuntato: out la punta del tridente turco

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla rosa del Sivasporre tra i vari nomi, spunta quello di Mustapha Yatabaré. Attaccante titolare della formazione turca, 37 anni e 11 gol all'attivo. Il franco-maliano però, non farà parte ai due match contro la Fiorentina. Sarà out per un infortunio al ginocchio. Yatabarè era il punto di riferimento dell'attacco, ma rimangono Yesilyurt e Gradel, le ali. Senza dimenticare Musa.