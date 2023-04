Il silenzio assordante della Fiorentina: Commisso sta aspettando da tempo

E la Fiorentina? Come ha reagito il club viola al no dell'Europa a questi 55 milioni del Pnrr? Come sottolinea la Nazione, Commisso rimane sullo sfondo. Sa che questi temi sono importanti, ma vuole intervenire solo su cose che lo riguardano direttamente. La concessione, l'affitto e la parte commerciale sono i temi caldi che la Fiorentina sta discutendo da tempo con il Comune, ma il presidente viola è consapevole come tutto ciò sia legato al Pnrr e al buon esito del progetto. Nonostante ciò, la Fiorentina attende delle risposte che tardano ad arrivare e come fatto negli ultimi mesi, rimane in attesa.