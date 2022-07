“Il significato del Franchi va oltre il calcio: Firenze legge un nuovo futuro”

Il nuovo impianto significa molto per Firenze intera, non solo per la Fiorentina

"Rinascerà sotto il profilo stilistico e architettonico grazie ai 95 milioni di euro che il sindaco Dario Nardella è riuscito a far rientrare nel Piano di ripresa, l’unico in Italia. Ma, al di là della funzionalità e della sua mission (anche la prospettiva di intesa con il club viola non appare così lontana), la ristrutturazione del nuovo stadio ha un significato che travalica il calcio. Attraverso il rinnovato Franchi, infatti, Firenze «legge» la possibilità di sdoganarsi dalla propria musealizzazione ultrasecolare: è possibile innovare pur nel rispetto di una tradizione estetica che per secoli ha fatto la fortuna della città".