Sen. Totaro: “Anticipate Roma-Fiorentina alle 15”. La risposta della Lega…

Rivolgo un appello al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai presidenti di Roma, Dan Friedkin, e Fiorentina, Rocco Commisso, ed a Sky Italia affinchè si trovi un’intesa per anticipare Roma-Fiorentina dalle ore 18 alle ore 15.

A ieri sera però non risultavano cambi di orario in Lega. La richiesta riportata sopra viene dal senatore toscano Achille Totaro, che ha proposto di anticipare l’orario della partita, prevista alle 18, per favorire i locali che la trasmettono, costretti dalle nuove norme di sicurezza a chiudere proprio a quell’ora. Lo scrive La Nazione.

