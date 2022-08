Il segnale di Italiano: Nastasic inaffidabile, ma c’è un’alternativa a Quarta

Come scrive La Nazione, stasera toccherà ancora a Martinez Quarta al posto dell'infortunato Igor, ma le ultime prestazioni dell'argentino preoccupano. In merito a ciò, si legge che Italiano negli ultimi allenamenti ha provato anche Venuti da centrale, come successo nella scorsa stagione quando Milenkovic e lo stesso Quarta erano squalificati e Nastasic infortunato. Non un indizio di formazione, ma un segnale che mira a far tenere alta l'attenzione, nonostante non ci sia molta scelta.