L’esterno argentino, fresco di chiamata del ct Scaloni per i prossimi impegni in Nazionale, continua ad allenarsi con i compagni nonostante abbia espresso la volontà di andarsene: se dopo l'esclusione di sabato scorso con il Parma verrà convocato o no per il playoff di Conference League, giovedì al Franchi contro la Puskas Akademia, sarà una decisione unicamente di Palladino come ogni altra scelta tecnica.