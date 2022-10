“Il sangue non si vede su una maglietta marrone”: la Fiorentina è avvisata

"Blood doesn’t show on a maroon jersey", ovvero "il sangue non si vede su una maglietta marrone". Così si legge nel tunnel del Tynecastle Stadium, l'impianto che ospita le partite degli Heart of Midlothian a Edimburgo. Un avvertimento che anche gli uomini di Italiano dovranno considerare stasera quando affronteranno, in uno stadio esaurito da giorni, circa 20 mila tifosi scozzesi pronti a perdere la voce per spingere i Maroons nella terza gara del girone di Conference League.