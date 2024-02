Il ritorno di Dodò: quando? Non si sa ancora, ma presto

C’è un sorriso che appare grande così insieme agli occhi spalancati di gioia e non da oggi in tutti i video made in Fiorentina in arrivo dal Viola Park: quello di Dodò. Sorridente e gioioso di suo per naturale predisposizione d’animo, il brasiliano, qualità ideali per affrontare tutto quello che viene di bello e di meno bello con lo spirito giusto: e se è stato così il 27 settembre appena uscito dalla sala operatoria, dove il chirurgo gli aveva ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro andato in frantumi tre giorni prima in una normalissima azione di gioco nelle fasi iniziali di Udinese-Fiorentina, figurarsi in questi giorni che al Viola Park intravede come si dice la fine del tunnel in fondo al quale c’è il ritorno in campo. Quando? Non si sa ancora, ma presto. Servirà prudenza, anche perché i tempi stimati per il rientro di solito sono nell’ordine dei sei mesi e, invece, ancora non siamo nemmeno a cinque. Ma il sorriso è lo specchio della forza che l’ex Shakhtar, tornato in gruppo durante la trasferta di Ryad per la Supercoppa. Lo riporta il Corriere dello Sport.