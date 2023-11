Il ritorno di Christensen: per l’ex Hertha Berlino servono certezze

Italiano pronto a cambiare domani in Conference League. Christensen torna tra i pali a distanza di un mese e mezzo a causa dell’infortunio al retto femorale sinistro accusato durante il riscaldamento di Fiorentina-Ferencvaros, Nzola sarà di nuovo il riferimento offensivo con una voglia matta di imitare Beltran per sbloccarsi anche in Conference League. Pur con insidie e difficoltà che la squadra viola conosce e non sottovaluterà nonostante il 6-0 di Firenze, è occasione di platino per l’ex Hertha Berlino (270 minuti finora con due presenze da titolare in Serie A contro Lecce e Inter più quella di Genk, corredate da otto gol passivo in un primo periodo della stagione non semplice per la Fiorentina) e lo è ugualmente per il centravanti angolano che ha giocato molto di più in campionato (11 gare per 646 minuti complessivi), mentre nel girone di Conference ha meno di un’ora (50’) tra Genk e Cukaricki (assente per infortunio contro il Ferencvaros) dopo i playoff da titolare (142’ totali) con il Rapid Vienna. Lo riporta il Corriere dello Sport.