Il ritiro della Fiorentina? Sì al Viola Park, ma non sarà solo a Bagno a Ripoli

Come confermato nella giornata di ieri dallo stesso sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il Viola Park verrà inaugurato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio e lì si svolgerà il ritiro della Fiorentina. O almeno, la sua prima parte, visto che il Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli relativi all'organizzazione della Fiorentina in vista dell'estate 2023. I viola, infatti, ormai quasi certamente inizieranno i lavori in vista della prossima stagione nel loro centro sportivo nuovo di zecca, ma poi potrebbero spostarsi. Come racconta il quotidiano, infatti, la seconda parte della preparazione fisica potrebbe svolgersi sul Monte Amiata, per poi proseguire in tournée all'estero, come ormai è d'abitudine per il calcio dei nostri tempi.