Il rinnovo di Kouamè non fa cambiare idea: a gennaio caccia al vice Kean

Non sarà fortunato come si dice fossero i generali prediletti da Napoleone, ma sono parecchi gli allenatori che non rinuncerebbero mai a un soldato come Christian Kouame . Con l’annuncio di ieri è ufficiale il r innovo di contratto dell’attaccante ivoriano fino al 2027 , un’operazione attesa dopo che la Fiorentina si era avvalsa dell’opzione per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel giugno scorso.

Il fedele di Italiano

Arrivato nel primo mercato invernale di Commisso dal Genoa per 11 milioni di euro più bonus (e il 10% sulla futura rivendita garantito ai liguri) nonostante fosse ancora fermo per l’infortunio al legamento crociato, Kouame è diventato uno dei fedelissimi di Italiano. Come scrive il Corriere Fiorentino, fu proprio l’attuale tecnico del Bologna a scegliere la metafora del soldato («Se devo andare in guerra uno come lui me lo porto sempre») e le 133 presenze fin qui collezionate non fanno altro che confermare la sua importanza nel gruppo. Sotto il profilo realizzativo Kouame non si è rivelato esattamente uno stoccatore (in tutto sono 10 i gol in maglia viola di cui 8 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Conference League) ma se anche Palladino ha trovato il modo di mandarlo in campo in 6 delle 7 sfide di campionato, significa che il suo valore va oltre la singola guida tecnica.