Il rinnovo di Italiano ha riacceso i tifosi. Abbonamenti e Moena: ecco le ultime

L’accordo per il rinnovo di Italiano, oltre ad aver dato slancio alla Fiorentina sul mercato, ha ridato entusiasmo alla piazza ed ora i tifosi viola sono pronti a riprendersi una parte da protagonisti. Presto due elementi verranno in loro aiuto: la campagna abbonamenti e il ritiro della squadra a Moena per il decimo anno. Per la prima c’è ancora da aspettare qualche giorno. La società sta sistemando prezzi e dettagli, modalità e scadenze, considerando che la stagione quest’anno avrà un percorso inedito: partenza del campionato il 13-14 agosto e stop di oltre un mese e mezzo tra metà novembre e inizio gennaio 2023 per i Mondiali in Qatar.