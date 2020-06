Il rimpianto di Preziosi: “Contro la Fiorentina solo 0-0 ma avremmo potuto vincere”

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato anche sullo 0-0 di Firenze dello scorso gennaio. Queste le sue parole: “Serve una premessa. Questo periodo di stop non ci ha favorito, perché eravamo già in forma prima della sosta. Lo dicono i risultati: abbiamo vinto tre delle ultime quattro gare, prima c’era stata la buona prestazione di Bergamo, preceduta dal pari di Firenze, dove abbiamo sbagliato un rigore e avremmo potuto vincere. Tutti dati confortanti, con un’origine lontana, perché da gennaio in avanti siamo stati abbastanza sereni. Certo, la ripartenza è sempre un’incognita. Mentalmente abbiamo solo un obiettivo: salvarci il più in fretta possibile. Le qualità ci sono”.