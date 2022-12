Il rilancio di Castrovilli, ecco il suo percorso

Sul Corriere Dello Sport, si legge del ritorno in campo, attesissimo di Gaetano Castrovilli. Il ragazzo pugliese può davvero contare i giorni mancanti al ritorno in campo. Oltre 200 giorni dopo l'infortunio al ginocchio. Nel mezzo, l'operazione, le nozze condivise dalla moglie con un fisioterapista personale per Castrovilli, pur di recuperare prima, e la riabilitazione. Ancora non si sa se potrebbe esordire già contro il Monza il 4 gennaio. Lui è fuori dalla lista dei 25 giocatori consegnata alla lega, ma con il mercato aperto si possono effettuare cambiamenti. In tal caso sarebbe la sua centesima partita in viola. Le amichevoli che la Fiorentina giocherà a dicembre saranno indicative.