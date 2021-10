Il rilancio a Spezia e ora in viola. A 30 anni, la seconda vita di Saponara

A Spezia si è rilanciato, adesso si sta confermando il viola. Saponara è rinato, anche grazie alla cura Italiano

Oltre che il match di Vincenzo Italiano, Fiorentina-Spezia sarà anche una gara speciale per Riccardo Saponara. Il fantasista - scrive il Corriere Fiorentino - si troverà di fronte molti dei suoi ex compagni e l'esperienza in Liguria è stata la più positiva nel suo pellegrinaggio da nord a sud. All'esordio in Coppa Italia contro la Roma sfoderò una doppietta degna della sua classe e Ricky si è rilanciato, tanto da diventare una risorsa importante anche per la Fiorentina.