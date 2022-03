Il retroscena: Vlahovic, Veretout e due viola potevano essere del Bologna

Corvino li aveva fatti seguire ai tempi del Bologna, poi la rottura con il club rossoblù e la seconda avventura alla Fiorentina

Dusan Vlahovic al Bologna? L'ipotesi, in passato, è stata vicina a trasformarsi in realtà. Il retroscena viene rivelato oggi dal giornalista Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport-Stadio. Stando a quanto si legge, l'attaccante serbo era stato seguito molto attentamente dal club rossoblù ai tempi di Pantaleo Corvino, passato proprio in quegli anni dalla poltrona di direttore dell'area tecnica del Bologna a quella viola.