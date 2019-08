Il retroscena su Schone: proposto alla Fiorentina prima del cambio di proprietà

Sulle pagine de Il Secolo XIX oggi in edicola viene svelato un piccolo retroscena riguardante l’arrivo in rossoblu di Lasse Schone (SCHEDA), centrocampista classe ’86 arrivato dall’Ajax. Secondo il quotidiano, l’agente Fifa, Stefano Salvini, aveva avuto mandato di proporlo ad alcune squadre italiane, tra cui appunto la Fiorentina. Il cambio societario ha però fatto cadere la trattativa. VIOLANEWS.COM VI AVEVA INFORMATI IN ANTICIPO