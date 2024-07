Il retroscena: “La Fiorentina segue Colpani da gennaio. E’ il dopo Bonaventura”

Colpani-Fiorentina, amore a prima vista. Non a caso è sempre stato in cima alla lista dei desideri della Fiorentina. L'interesse dei viola per il "Flaco" parte da lontano, in particolare dalla fine dell’anno scorso, quando la dirigenza iniziò a interrogarsi sulla possibilità di dover sostituire la stagione successiva Giacomo Bonaventura. Da quel momento in poi, via ai contatti col Monza che si sono intensificati con il passare del tempo, specie quando il ragazzo nato a Brescia si è presentato al Franchi per sfidare la Fiorentina, riempiendo gli occhi della società presente sugli spalti.