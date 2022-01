Il retroscena: “Italiano convocato in sede per spiegare addio di Vlahovic”

Vincenzo Italiano è stato chiamato appositamente in viale Fanti, per elaborare insieme alla dirigenza un piano di successione a Vlahovic

DusanVlahovic è destinato ad indossare la maglia della Juventus. Questo ormai non è un segreto. L'edizione odierna de La Stampa, quotidiano di Torino, rivela un retroscena interessante sugli sviluppi della trattativa. Dalle pagine del giornale apprendiamo come, nella serata di ieri, i dirigenti della Fiorentina abbiamo voluto convocare Vincenzo Italiano, per spiegargli le ragioni dell'addio. Il tecnico gigliato è stato chiamato appositamente in viale Fanti, per elaborare insieme alla dirigenza un piano di successione. Dopo i sondaggi per due vecchie conoscenze della Serie A, Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia e Patrick Schick del Bayer Leverkusen, decolla la candidatura di Arthur Cabral, 23 anni, bomber brasiliano del Basilea che ha appena conquistato la Seleçao.