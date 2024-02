Il retroscena: “Discorso di Italiano prima di Lecce per giustificare il mercato”

Un discorso forte, nato anche da quanto (non) successo in sede di trattative. Della serie: siamo questi, cerchiamo ogni goccia di energia dentro di noi e superiamoci per l’ennesima volta.

Per cercare di invertire questa pericolosissima tendenza di inizio anno insomma, per Italiano sarà fondamentale recuperarli e farne, visto che dal mercato non ne sono praticamente arrivati, i veri rinforzi. A proposito. Prima della gara di Lecce il mister ha parlato chiaramente allo spogliatoio. Un discorso forte, nato anche da quanto (non) successo in sede di trattative. Della serie: siamo questi, cerchiamo ogni goccia di energia dentro di noi e superiamoci per l’ennesima volta. Certo, il risultato non è stato quello sperato ma l’auspicio è che, superata la delusione per non essere stati supportati a dovere, il gruppo reagisca e lo sfogo di capitan Biraghi nasce, appunto, anche da quanto si erano detti prima del match. Lo riporta il Corriere Fiorentino.