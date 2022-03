Il re che non ti aspetti: Biraghi sfida il suo passato per un grande futuro

Biraghi è il simbolo di questa Fiorentina. Voglia, carisma e carattere. Tutti requisiti fondamentali per un capitano che si rispetti

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Biraghi è diventato il simbolo della Fiorentina di Italiano. Un fulcro di passione e maturità che ha permesso alla squadra di sognare in grande. In 12 precedenti, non ha mai vinto contro la sua ex squadra. Chissà se il tredicesimo potrà essere quello fortunato e perché no, con un suo gol da calcio pizzato. Sì, perché il capitano viola ha segnato tre gol da calcio di punizione, ritrovandosi sul podio degli specialisti insieme a Pellegrini e Ibrahimovic. Il pericolo è rientrato e domani ci sarà senza problemi, pronto per questa impresa. Il suo passato ha tinte neroazzurre, ma adesso il suo cuore batte soltanto per la Fiorentina.