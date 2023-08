Il punto sulle uscite in casa Fiorentina: da Jovic a Quarta, ecco la situazione

Come sottolinea il Corriere dello Sport, le operazioni di mercato della Viola, a meno quattro giorni dalla fine della sessione estiva, restano per il momento bloccate, sia entrata che in uscita, sopratutto quelle che riguardano i giocatori dal contratto più pesante. Sul fronte Jovic il manager Ramadani ha iniziato a sondare possibili destinazioni all’estero (solo a titolo definitivo), mentre per ciò che riguarda Amrabat la Fiorentina è in attesa di capire se dal Manchester United arriverà una proposta di prestito con diritto di riscatto, visto che ad oggi i Red Devils hanno fatto intendere di non poter arrivare alla cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni richiesta dal club di Commisso. La stessa formula che, nel giro delle prossime ore, potrebbe portare lontano da Firenze anche Martinez Quarta: l’argentino, da inizio estate sulla lista dei partenti, è infatti uno dei primi nomi della lista della spesa del Real Betis che dopo aver di fatto chiuso con l’Al-Nassr per la cessione di Luiz Felipe è pronto a rilanciare per l’ex River, al momento però “bloccato” dalla Fiorentina in attesa che possa arrivare il sostituto (ma di piede mancino) richiesto a gran voce da Italiano. Niente cessione, invece, per Kouame, destinato a rimanere in viola nonostante le recenti offerte di Nizza e Lille.