Il «provino» di Riccardo Sottil prima della sfida contro l’Inter è uno degli episodi destinati a essere ricordati a lungo. Non tanto per il fatto in sé, del tutto ordinario, ma per la situazione in cui si è cacciata la Fiorentina, costretta ad adattare Bonaventura come ala sinistra. Gli esterni sono gli uomini chiave per il gioco che propone Italiano, che da tutta la vita gioca con tre attaccanti, ma contro la capolista si è ritrovato ad averne a disposizione soltanto uno al calcio d’inizio: «Jorko» Ikoné. E va detto che dopo la delusione della Supercoppa e il rigore fallito contro il Napoli, il francese è anche apparso più vivace del solito, tanto che al 60’ ha messo in mezzo un cross che per un soffio non è stato trasformato nel gol dell’1-1. Ma non può bastare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.