Il problema non è il modulo, ma la qualità: adesso cambiare non serve più

Come evidenziato dalla Nazione, Italiano ha provato a dare il cambio necessario per risollevare l'ambiente. Ha messo in discussione il suo 4-3-3, cercando un attaccante più mobile e anche un trequartista, ma tutto è sembrato davvero inutile. L'atteggiamento dei giocatori in campo è chiaro, la pressione e tanta, così come la paura di sbagliare. La consapevolezza che si sta rafforzando in questi giorni è che machi davvero la qualità giusta, altro che problemi di modulo.