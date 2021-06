Il primo giorno di Gattuso. Fra visite, riunioni e mercato

Una lunghissima giornata che ha dato modo di confrontarsi su tanti temi

È stata una giornata particolarmente intensa quella della prima giornata di Rino Gattuso in terra Fiorentina. Come vi abbiamo ampiamente riportato nella giornata di ieri, Rino ha visitato tutte le strutture Viola: dal Centro Sportivo al Viola Park. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, l'ex Napoli si è tuffato a capofitto nella sua nuova avventura da tecnico gigliato. Nella lunghissima visita alle strutture della Fiorentina, Gattuso e la dirigenza hanno anche avuto modo di avere un confronto su diversi temi, mercato, ovviamente, compreso.