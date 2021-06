Dal CS, Gattuso è tornato. Questione Callejon sul tavolo, c’è A. Moggi

Gli aggiornamenti sugli spostamenti di Ringhio: di nuovo al Centro Sportivo prima di ripartire

Prosegue e si avvia al termine la prima giornata fiorentina di Gennaro Gattuso. Il tecnico, dopo la visita al Viola Park e il pranzo a Villa Olmi, è tornato al Centro Sportivo Astori dal quale presumibilmente ripartirà per lasciare Firenze. In questo momento la dirigenza della Fiorentina è all'interno del quartier generale viola in compagnia dell'allenatore: momenti utili per definire le prime mosse di mercato