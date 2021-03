Il preparatore: “Troppe gare compresse. Pulgar e Caceres pagano ancora il Covid”

Non solo a livello mentale, ma anche dal punto di vista fisico la Fiorentina rischia di pagare dazio in questo difficile finale di stagione. La Nazione ha chiesto al preparatore atletico Stefano Fiorini a quali problematiche i viola rischiano di andare incontro, in particolare gli infortuni muscolari relativi ad una concentrazione di gare anomala: “In questo modo il motore va fuori giri e non viene rodato, e il rischio è che poi si possa rompere. In più credo vada tutto ricondotto al finale della scorsa stagione, che è stato compresso. La frequenza di gare è stata altissima e questo non ha consentito di stimolare a pieno regime il fisico dei calciatori”. E la Fiorentina che rischi corre? Tutto dipende da quanto vengono ruotati i calciatori e gli strascichi del Coronavirus si fanno sentire: “A livello di Covid, qualcuno sta ancora pagando le conseguenze della malattia. Mi pare chiaro che Pulgar e Caceres non sono gli stessi dell’anno scorso, lo stesso vale per Dybala alla Juventus. La ricetta del preparatore è però chiara: “Bisogna riscoprire il piacere e il gusto di far fatica in allenamento”.

Verso il Benevento: Amrabat dovrebbe recuperare