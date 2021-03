Il mental coach: “Fiorentina, la paura immaginaria è diventata reale”

Dove nascono le difficoltà della Fiorentina? La Nazione lo ha chiesto al mental coach Stefano Tavoletti, che ha elencato i timori che avvolgono l’ambiente viola:

In questo momento i viola hanno finito per trasformare la paura immaginaria in reale. Come l’immaginazione può attivare i circuiti mentali, così è importante utilizzare la stessa anche per interromperli”. Nella testa dei giocatori viola dunque, il circuito di negatività che si è innescato impedisce di vedere scenari migliori e il pensiero di essere vulnerabili rischia di compromettere la concentrazione nelle fasi cruciali delle gare. E Prandelli? “Nella guida di una squadra è basilare che il mister sappia utilizzare il dialogo per veicolare i suoi principi di gioco e trasmettere motivazioni. Va capito il tipo di squadra con cui si interagisce, in modo da usare il metodo più efficace.