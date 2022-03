Il Pistolero fa cilecca: ora è ballottaggio aperto tra Piatek e Cabral

Il polacco ha faticato tantissimo contro de Ligt

Questi i numeri da incubo di Piatek contro la Juventus in Coppa Italia. Contro de Ligt non era facile, eppure era lecito attendersi qualcosa in più. A questo punto, in vista del Verona, si riapre ancora di più il ballottaggio con Cabral. Lo scrive La Nazione.