Il piano di Rocco Commisso, prima le infrastrutture poi i sogni

Rocco Commisso è stato chiaro, l’obiettivo della sua Fiorentina è il miglioramento costante. Durante la prossima stagione non sono ammessi errori, sarà obbligatorio rimanere nella parte sinistra della classifica. Per determinare le future ambizioni, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, risulterà determinate la battaglia delle infrastrutture. Soltanto quando saranno raggiunti risultati concreti su Centro Sportivo e Stadio il patron alzerà l’asticella. Dopo i 70 milioni spesi a Gennaio il prossimo mercato sarà centrato su innesti mirati. Centravanti, regista e difensore per accontentare Iachini e proseguire il percorso.

