Di Marzio: “Stallo Milenkovic-Milan, la Fiorentina ha rifiutato Paquetà”

Come riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport è stallo tra Fiorentina e Milan per quanto riguarda la situazione relativa a Nikola Milenkovic, obiettivo per la difesa del Diavolo: “I rossoneri stanno guardando anche al colpo Milenkovic in difesa anche se trattare con la Fiorentina è diventato molto complicato sia per la richiesta molto alta sia perchè i viola non hanno accettato lo scambio con Paquetà”. Dagli ambienti viola è sempre filtrato che per il serbo verranno prese in considerazione solo offerte cash.

