Arrivano aggiornamenti su Sky Sport da parte di Gianluca Di Marzio in merito alla trattativa per Javi Martinez alla Fiorentina: stando a quanto riporta l’emittente satellitare, il giocatore avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento in Toscana, convinto dall’ex compagno Ribery; d’altra parte, il Bayern concederebbe volentieri a quella che ormai in Baviera è una riserva una nuova opportunità altrove. Rimarrebbe solo da trovare l’accordo sulla parte economica, ultimo vero ostacolo alla riuscita dell’operazione.

LA SCHEDA DI MARTINEZ, OCCASIONE PER LA FIORENTINA