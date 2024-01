Il piano della Fiorentina è chiaro: in attacco i colpi saranno due

L’innesto di Vargas - è quanto filtra dalle stanze del Viola Park - non chiuderebbe in ogni caso la porta all’arrivo di un altro elemento per l’attacco: Brekalo, infatti, è sempre più vicino alla cessione (dopo la Supercoppa verrà definito il trasferimento alla Dinamo Zagabria nonostante i sondaggi della Salernitana) ma anche attorno a Nzola c’è ormai da qualche giorno aria di rivoluzione. Per l’angolano fin qui sono arrivate in realtà solo timide offerte in prestito da parte di Empoli e Cagliari (proposte già declinate), ma all’orizzonte si staglia anche un’ipotesi Genoa. Per il ruolo di prima punta resta in pole position - almeno nelle preferenze dello staff tecnico viola - Moise Kean, per il quale tuttavia ancora la Juventus non ha ricevuto un’offerta dettagliata: per il classe 2000, oltre al nodo ingaggio, resta prima di tutto da risolvere la sua pendenza contrattuale coi bianconeri, vista la scadenza fissata nel 2025. Lo riporta il Corriere dello Sport.