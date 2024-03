Il peggior Nico Gonzalez sfida il miglior Dybala: incrocio tutto argentino

Dal rientro post-infortunio, Nico ha segnato una rete in otto gare, rendendosi protagonista soprattutto per l'inusuale imprecisione dal dischetto (due rigori sbagliati contro Inter e Lazio, i primi in Italia). Titolare anche giovedì scorso e in campo per tutti i novantacinque minuti contro il Maccabi Haifa, Italiano sta cercando di riacquistare il miglior Nico facendolo giocare sempre e così sarà anche stasera. Dall'altra parte, nello stesso periodo in cui Gonzalez è stato alle prese con i postumi dell'infortunio ai flessori, a Roma si è visto probabilmente il miglior Dybala degli ultimi anni. Con De Rossi l'argentino viaggia a uno score di quasi un gol a partita (8 reti nelle ultime 9 giocate, 5 nelle ultime tre) e sta ritrovando numeri che in carriera non si vedevano dalla prima gestione Allegri alla Juventus. Assoluto trascinatore anche nella notte magica contro il Brighton, la sua ulteriore esplosione si deve al fatto che raramente Dybala è stato così in forma a livello fisico. Sembrano lontane le ombre dell'ultimo Mourinho e quella partita d'andata, quando la luce del numero ventuno si illuminò solo nei primi minuti, giusto il tempo di servire a Lukaku l'assist per il momentaneo 1-0 in una gara che poi la Fiorentina, complice anche l'ennesimo infortunio di Dybala (uscito al 25') riuscì a riacciuffare. Questo Dybala è diverso e per il numero ventuno non sarà un problema giocare due partite nel giro di tre giorni. Lo riporta il Corriere dello sport.