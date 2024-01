Il parlamentare Pd: “Stadio nuovo? Salvini lancia idee strampalate”

"Il governo Meloni ha perso i soldi del Pnrr esattamente come per Venezia, ma per la città lagunare, amministrata dal centrodestra, ha trovato una soluzione e per Firenze, amministrata dal centrosinistra, no. Il Governo, inoltre, non risponde alla richiesta del Comune di Firenze che ha chiesto una proroga della fine dei lavori oggi prevista nel dicembre 2026. La proroga consentirebbe a tutte le parti di mettersi intorno a un tavolo e trovare le soluzioni migliori, mantenendo le risorse nazionali assegnate per l’opera. Poi viene a Firenze Salvini e lancia idee strampalate. Dice facciamo uno stadio nuovo da un’altra parte. Bene e dove? Quando? Con quali risorse? E’ da trent’anni che se ne parla e non se ne è mai fatto nulla. Rilanciare ipotesi fantasiose oggi significa solo non fare niente. Quella del Ministro per le infrastrutture è stata una farsa. Penso che alla fine ancora una volta sarà il sindaco Nardella a mettere in campo le soluzioni. Dario non è uno che si gira dall’altra parte, ha detto che è impegnato a trovare le soluzioni e mi fido che lo farà".