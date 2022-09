Il paradosso viola: numeri da grande ma tanta sterilità sotto porta

Il quotidiano si sofferma, però, anche su ciò che non ha funzionato nelle ultime uscite. Perché quello del gol sta cominciando a diventare un problema, quasi ossessivo, specie se dall'altra parte è in arrivo uno che a Firenze conoscono bene: Dusan Vlahovic, che anche in questa stagione ha cominciato segnando a ripetizione. Italiano ha dato l'impressione di aver registrato la sua difesa e la squadra gira, ma bisogna ritrovare brillantezza e lucidità. A Udine sono arrivate solo due conclusioni verso la porta avversaria nonostante il gioco costruito, peraltro di due difensori come Quarta e Venuti.

Tradotto: arrivare in area avversaria non è un problema: i viola sono quarti nella classifica delle squadre che arrivano maggiormente alla conclusione. Se mai è meno semplice bucare la rete, visto che dei 68 tiri totali in quattro uscite in Serie A soltanto 20 sono finiti in porta e 3 a bersaglio. 0,75 a partita, una media decisamente magra. Il quotidiano aggiunge poi che la Fiorentina è in testa per numero di cross effettuati e utili (30), ma anche per quelli sbagliati (34), oltre che per numero di calci d'angolo ottenuti. Per non parlare del possesso, quasi di 37' a partita.