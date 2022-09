Il paradosso dell’attacco viola: adesso serve concretizzare

Il Corriere Fiorentino analizza i numeri di questa Fiorentina, soffermandosi sull'attacco, il reparto più in difficolta. Il noto quotidiano ha evidenziato come con 7 gol fatti nelle prime sette giornate, la Fiorentina ha solo il decimo attacco della Serie A. Meglio di lei Napoli, Udinese, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Salernitana, Juventus e Roma. Ma non è finita qui.