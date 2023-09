Il Papu Gomez torna in Italia? Qualcuno ci pensa per un infortunio alla Dodò

Dodò non è l'unico infortunato pesante dell'ultimo turno di A. Pure Caprari del Monza ha patito una lesione del legamento crociato destro, problema fisico che lo terrà lontano dai campi per molti mesi. E il Monza potrebbe muoversi sul mercato, nonostante Palladino abbia alcune alternative. La Gazzetta Dello Sport tira in ballo il nome del Papu Gomez, l'ex Atalanta sarebbe una soluzione facilmente percorribile. Il suo agente ha già dei tesserati in Brianza e il Papu è svincolato. E anche a livello tattico potrebbe inserirsi bene nel 3-4-2-1 di Palladino, ma la soluzione ancora deve decollare. L'ex Atalanta e Catania era stato accostato anche alla Fiorentina