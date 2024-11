Il Palladino style, non solo tattica. Un gruppo coeso e un obiettivo comune

Domani per Raffaele Palladino sarà probabilmente la gara più importante della sua carriera da allenatore. Una gara che si è conquistato con i risultati, ma anche col suo stile, con il legame col gruppo. Appena arrivato a Firenze chiamò tutti i giocatori in rosa, per capirne il carattere, le ambizioni e gli obiettivi. La gestione, la capacità di saper ascoltare e di risolvere i problemi del gruppo. Palladino non è stato solo l'autaore della svolta tattica, col passaggio alla difesa a 4, ma anche colui che sta alimentando un obiettivo ben chiaro, la Champions. Il dialogo come chiave, e non solo, i giorni liberi concessi. Palladino si troverà davanti Simone Inzaghi, un altro allenatore che sa come gestire una squadra ad alti livelli. Fonte Repubblica