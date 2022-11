Il palco della consacrazione: senza pensieri, la Fiorentina cerca il riscatto

É arrivato il momento della consacrazione, in un campo complicato, contro una delle squadre più forti del campionato. La Fiorentina di Italiano è chiamata ha dare delle risposte per capire e valutare il peso e l'importanza della sua ripartenza.

Senza pensieri

Contro un Milan non in piena e forma e costretto a vincere, la Fiorentina può tentare il colpaccio. La classifica, in parte, è sistemata. Ciò permette ai ragazzi di Italiano di scendere in campo senza pensieri e con tranquillità, per giocarsela a viso aperto. L'obiettivo è chiudere questa prima parte di campionato attaccati al treno per l'Europa poi, a gennaio, si penserà a risalire la china totalmente. Lo riporta il Corriere Fiorentino.