Il nuovo attacco viola: Ikonè e Kouamè guidano la Fiorentina

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina che in queste uscite in amichevole ha dimostrato di essere in grande forma. In campionato era il problema numero uno, ma adesso la situazione sembra essere cambiata. Ikonè è rinato, segna e corre con grande tecnica e qualità. Stesso discorso vale per Kouamè, valore aggiunto del reparto offensivo della Fiorentina. In attesa di Jovic e Cabral, che dovrà dimostrare sul campo di poter rimanere alla Fiorentina, Italiano si gode le due frecce viola pronte a punire anche in campionato.